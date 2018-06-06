وزير الأوقاف الكويتى: نعمل على "تكويت" وظيفتى الأئمة والمؤذنين

الكويت (أ ش أ)

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية المستشار الدكتور فهد العفاسى اليوم الأربعاء، أن الوزارة تولى وظائف الأئمة والمؤذنين كل الاهتمام، وتعمل على تكويت هاتين المهنتين.

وقال العفاسى - فى تصريح صحفي، بمناسبة بدء استقبال الوزارة طلبات الراغبين من المتقاعدين والمتطوعين المواطنين للعمل فى وظيفتى مؤذن وإمام - " أن الأوقاف تسخر كل الإمكانات لاستقطاب الكويتيين للعمل فيهما، لسد الشواغر والمساهمة بتفعيل الإحلال.

وأصاف أن الوزارة شكلت لجنة خاصة تعنى بتطوير مهنة الأمام والخدمات المساندة له، من أجل إيجاد الحلول الفعالة للترغيب فيها، والاستفادة من أفضل تجربة مهنية فى مجال الإمامة والخطابة فى العالم الإسلامي.

وأوضح العفاسى أن هذه اللجنة تعنى أيضا بتسهيل متابعة أداء الأمام وما يدور فى المسجد، بما يحقق أداء مهنيا عاليا، إضافة إلى إشراك الأئمة والخطباء فى الدورات التدريبية التى تزيد من مهنيتهم