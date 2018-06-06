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وزير الأوقاف: الاعتكاف عمل تعبدى وليس تنظيمًا

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:14 ص
وزير الأوقاف: الاعتكاف عمل تعبدى وليس تنظيمًا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، أن الاعتكاف عمل تعبدى وليس عملاً تنظيميًا لصالح جماعات كانت تجمع عناصر تنظيما فى الاعتكاف ليس لإقامة سنة بل لأمور أخرى.
 
وأضاف وزير الأوقاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن القصد مهم وأساسى فى الاعتكاف، وإن لم يغير الاعتكاف سلوك المعتكف فلا قيمة له، مؤكدًا أن الأوقاف تهيئ الأجواء للاعتكاف السليم تحت إدارتها وإدارة أئمتها لضمان وسطيته.
 
وأوضح أنه يجب على المعتكف أن يجرد نفسه لله، ويحسن قصده كما يفعل فى الحج، وأن تنعكس أخلاقه على سلوكياته وأخلاقه.
 

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