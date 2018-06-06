video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 08:59 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرا الإسكان والإنتاج الحربى يوقعان بروتوكولا لتنفيذ مشروعات قومية وتنموية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 08:37 ص
وزيرا الإسكان والإنتاج الحربى يوقعان بروتوكولا لتنفيذ مشروعات قومية وتنموية الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق
وقع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بروتوكول تعاون بين الوزارتين بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، بهدف استغلال فائض الطاقات الإنتاجية المتاحة بشركات الإنتاج الحربى، للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية، ومشروعات التنمية بالدولة، والتى تتبنى تنفيذها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وأشار "العصار" إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى المشاركة فى مشروعات البنية التحتية والإنشائية بالدولة وتلبية المتطلبات اللازمة لتنفيذها من محطات تنقية وتحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى وتوريد المصاعد والسلالم الكهربائية والنجيل الصناعى للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقاٌ لأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى التصنيع ، وكذلك توريد وتركيب وصيانة وحدات توليد الكهرباء  " الديزل" بقدراتها المختلفة ووحدات لحام الديزل وضواغط الهواء وطلمبات المياه ،إلى جانب توفير مقطورات الإنارة البرجية وأعمدة الإنارة واللوحات الكهربية ، والمشاركة فى تلبية إحتياجات المدن الجديدة من تأثيث الوحدات السكنية الإقتصادية للشباب وتوفير الأجهزة المنزلية والدهانات بِأنواعها المختلفة وتوريد وتركيب ألواح الطاقة الشمسية.

من جانبه، أعرب مدبولى عن سعادته بمستوى التعاون والتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى لما تتمتع به من سرعة ودقة فى تنفيذ المشروعات التى تقوم شركات ووحدات الإنتاج الحربي بتنفيذها بأعلى جودة مطلوبه طبقاً للمقاييس العالمية ، مؤكداً ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وكوادر بشرية يمكن الاعتماد عليها للمساهمة فى تنفيذ المشروعات المختلف،ة بما يتفق مع سياسة الدولة فى تفضيل المنتج المحلى وترشيد الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، وبما يعزز الاقتصاد الوطنى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العصار" يستقبل وفد شركة "فوكس كون" لبحث التعاون فى مجال تصنيع الإلكترونيات

اللواء العصار ضيف برنامج "قرار فى حياتى" على شبكة البرنامج العام

"العصار" يبحث مع شركة " تاليس" مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين

الانتاج الحربى

العصار

الاسكان

اخبار مصر




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة