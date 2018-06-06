وزيرا الإسكان والإنتاج الحربى يوقعان بروتوكولا لتنفيذ مشروعات قومية وتنموية

كتب زكى القاضى

وقع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بروتوكول تعاون بين الوزارتين بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، بهدف استغلال فائض الطاقات الإنتاجية المتاحة بشركات الإنتاج الحربى، للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية، ومشروعات التنمية بالدولة، والتى تتبنى تنفيذها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية .

وأشار "العصار" إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى المشاركة فى مشروعات البنية التحتية والإنشائية بالدولة وتلبية المتطلبات اللازمة لتنفيذها من محطات تنقية وتحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى وتوريد المصاعد والسلالم الكهربائية والنجيل الصناعى للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقاٌ لأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى التصنيع ، وكذلك توريد وتركيب وصيانة وحدات توليد الكهرباء " الديزل" بقدراتها المختلفة ووحدات لحام الديزل وضواغط الهواء وطلمبات المياه ،إلى جانب توفير مقطورات الإنارة البرجية وأعمدة الإنارة واللوحات الكهربية ، والمشاركة فى تلبية إحتياجات المدن الجديدة من تأثيث الوحدات السكنية الإقتصادية للشباب وتوفير الأجهزة المنزلية والدهانات بِأنواعها المختلفة وتوريد وتركيب ألواح الطاقة الشمسية.

من جانبه، أعرب مدبولى عن سعادته بمستوى التعاون والتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى لما تتمتع به من سرعة ودقة فى تنفيذ المشروعات التى تقوم شركات ووحدات الإنتاج الحربي بتنفيذها بأعلى جودة مطلوبه طبقاً للمقاييس العالمية ، مؤكداً ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وكوادر بشرية يمكن الاعتماد عليها للمساهمة فى تنفيذ المشروعات المختلف،ة بما يتفق مع سياسة الدولة فى تفضيل المنتج المحلى وترشيد الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، وبما يعزز الاقتصاد الوطنى.