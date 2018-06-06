وزراء دفاع الناتو يناقشون الوضع فى أفغانستان بعد غد الجمعة

كابول (أ ش أ)

قال مسئول بارز فى حلف شمال الأطلسى (الناتو)، اليوم الأربعاء، إن وزراء دفاع الحلف سوف يناقشون بعد غد الجمعة الوضع الراهن فى أفغانستان وتقييم مستوى التقدم الحاصل فى مهمة الدعم الحازم.

وأضاف المسئول -الذى رفض ذكر اسمه، حسبما نقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية- أن الوزراء سوف يتبادلون أيضًا الآراء حول استمرار الدعم المالى الذى يقدمه الناتو وحلفاؤه لقوات الأمن الأفغانية.

وأشار إلى أن الاجتماع سيشهد حضور وزير الدفاع الأفغانى طارق شاه بهرامى، والممثل المدنى الأعلى للناتو كورنيليوس زيمرمان، وقائد بعثة الدعم الحازم فى أفغانستان الجنرال جون نيكولسون، وكذلك ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى.