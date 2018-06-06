video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:17 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

وزراء خارجية أوروبيون يجتمعون في برلين لإحياء عملية السلام في أوكرانيا

الأربعاء، 06 يونيو 2018 10:59 ص
وزراء خارجية أوروبيون يجتمعون في برلين لإحياء عملية السلام في أوكرانيا وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودوريان
أ ف ب
إضافة تعليق

اكد وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودوريان، اليوم الاربعاء، ان وزراء خارجية فرنسا والمانيا وروسيا واوكرانيا، سيجتمعون الاثنين في برلين لاحياء عملية السلام في اوكرانيا، مؤكدا أن تحقيق تقدم في هذه العملية شرط لاي مراجعة للعقوبات عن روسيا.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، ان رفع العقوبات الاوروبية المفروضة على موسكو، الذي تطالب به الحكومة الايطالية، لن يتم ما لم تحقق عملية السلام في اوكرانيا تقدما.

وقال ان "مراجعة العقوبات المفروضة على روسيا، مرتبطة بعملية احلال السلام في اوكرانيا. هذا ما تقرر من قبل كل الدول الاوروبية ويجب مواصلته الآن".

واضاف "في اللحظة التي نحقق تقدما فيها (بشأن اوكرانيا) يمكن طرح السؤال عن العقوبات، وهذا ما سنقوله للايطاليين".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوكرانيا تعلن نجاحها فى تجميد أصول جازبروم فى هولندا بعد سويسرا

رئيس وزراء إيطاليا الجديد يؤيد الانفتاح على روسيا وإعادة نظر العقوبات ضدها

أوكرانيا تتصدى لهجوم إلكترونى استهدف سفارة دولة من حلف الأطلسى

فرنسا

أوكرانيا

الأزمة الأوكرانية

برلين

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة