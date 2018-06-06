وزراء خارجية أوروبيون يجتمعون في برلين لإحياء عملية السلام في أوكرانيا

أ ف ب

اكد وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودوريان، اليوم الاربعاء، ان وزراء خارجية فرنسا والمانيا وروسيا واوكرانيا، سيجتمعون الاثنين في برلين لاحياء عملية السلام في اوكرانيا، مؤكدا أن تحقيق تقدم في هذه العملية شرط لاي مراجعة للعقوبات عن روسيا.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، ان رفع العقوبات الاوروبية المفروضة على موسكو، الذي تطالب به الحكومة الايطالية، لن يتم ما لم تحقق عملية السلام في اوكرانيا تقدما.

وقال ان "مراجعة العقوبات المفروضة على روسيا، مرتبطة بعملية احلال السلام في اوكرانيا. هذا ما تقرر من قبل كل الدول الاوروبية ويجب مواصلته الآن".

واضاف "في اللحظة التي نحقق تقدما فيها (بشأن اوكرانيا) يمكن طرح السؤال عن العقوبات، وهذا ما سنقوله للايطاليين".