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وزارة الداخلية تجمع السجينات بأطفالهن فى حفل إفطار بدور الرعاية الخارجية..صور

الأربعاء، 06 يونيو 2018 03:54 م
وزارة الداخلية تجمع السجينات بأطفالهن فى حفل إفطار بدور الرعاية الخارجية..صور حفل الإفطار
كتب محمود عبد الراضي
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نظم قطاع السجون أمس الثلاثاء حفل إفطار جماعى بسجن القناطر للنساء، لأطفال السجينات المودعين بدور الرعاية الخارجية، حيث تم اصطحابهم من دور الرعاية المختلفة بمعرفة الإخصائيات الإجتماعيات بالسجن، وذلك لقضاء يوم كامل مع أمهاتهم وكذلك الأمهات من النزيلات الحاضنات بهدف لم شمل الأسرة فى هذه الأيام المباركة.

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جانب من حفل الإفطار

يأتى ذلك إستمراراً لدعم سياسة الوزارة الهادفة بتقديم كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والنفسية للنزلاء وإعادة تأهيل نزيلات السجون حتى يعودوا إلى مدارج المجتمع كمواطنات صالحات.

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السجينات بصبحة أطفالهن

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بإستمرار دعم سياسة الوزارة فى مجال إعلاء قيم حقوق الإنسان وتفعيل أوجه رعاية نزلاء السجون، وإمعانا فى تفعيل رسالة القطاع الإنسانية وإضافة رصيد وفير من الاهتمام بأوجه الرعاية المختلفة للمسجونين وخاصةً الرعاية الإجتماعية وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي.

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جانب من الحفل

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