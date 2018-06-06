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وزارة الخارجية الصينية: لا نخشى الطائرات والسفن الأمريكية في بحر الصين

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:53 م
وزارة الخارجية الصينية: لا نخشى الطائرات والسفن الأمريكية في بحر الصين وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس
رويترز
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قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن الطائرات والسفن الحربية لا يمكنها إخافة الصين، أو إثنائها عن حماية أراضيها، بعد أنباء عن تحليق مقاتلتين أمريكيتين، من طراز (بي-52)، قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبى.

وذكرت شبكة (سى.ان.ان) الإخبارية أن الطائرتين حلقتا بالقرب من جزر سبراتلى، حيث ردمت الصين مياه البحر، وأقامت مدارج طائرات، ومنشآت أخرى، على شعاب مرجانية، وجزر صغيرة متنازع عليها.

وقال جيم ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي يوم السبت، إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الصين، في إطار علاقات "توجهها النتائج"، لكن ما تقوم به في بحر الصين الجنوبى، يمثل تهديدا، مؤكدا أنه سوف يتصدون لذلك بقوة إذا تطلب الأمر.

وقالت هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية، إنها تأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من توضيح ما إذا كانت ترى أن إرسال "مثل هذه الأسلحة الهجومية" إلى بحر الصين الجنوبي لا يعتبر عسكرة.

وأضافت أنه يتعين على الولايات المتحدة الكف عن تضخيم مسألة العسكرة وإثارة المشاكل.

وقالت "الصين لن يخيفها أي مما يطلق عليه سفن وطائرات عسكرية ... وسنتخذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن سيادة بلادنا وأمنها وحماية السلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبى".

 

 

 


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