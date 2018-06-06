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وحدات حماية الشعب الكردية تقرر سحب مستشاريها العسكريين من منبج خلال أيام

الأربعاء، 06 يونيو 2018 03:14 م
وحدات حماية الشعب الكردية تقرر سحب مستشاريها العسكريين من منبج خلال أيام منبج
رويترز
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قال مجلس منبج العسكرى المتحالف مع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة فى شمال سوريا اليوم الأربعاء إن وحدات حماية الشعب الكردية ستسحب مستشاريها العسكريين من المدينة فى الأيام المقبلة.

وأضاف فى بيان إنه قادر على حماية أمن وحدود منبج من أى تهديدات خارجية.

ومصير مبنج هو أساس الخلاف بين الولايات المتحدة وتركيا التى تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية ولكن البلدين قالا أمس الثلاثاء إنهما اتفقا على خارطة طريق للمنطقة وقالت وحدات حماية الشعب إنها ستسحب مستشاريها العسكريين.

 

 


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