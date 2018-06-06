واشنطن وبيونج يانج تعقدان جولة من محادثات العمل للتحضير للقمة التاريخية

(أ ش أ)

بدأ الجانبان الكورى الشمالى والأمريكي، الجولة السادسة من المحادثات على مستوى العمل فى قرية الهدنة "بانمونجوم"، مع تبقى 6 أيام على لقاء القمة بين زعيمى كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مصدر حكومى قوله إن السفير الأمريكى لدى الفلبين سونج كيم ونائبة وزير الخارجية الكورية الشمالية تشوى سون-هى وغيرهما من المفاوضين الكوريين الشماليين والأمريكيين بدأوا المحادثات صباح اليوم فى دار الوحدة فى الجانب الشمالى من "بانمونجوم".

ومن المتوقع أن يجرى الجانبان الكورى الشمالى والأمريكى التنسيق النهائى لأجندة قمة سنغافورة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون التى ستركز على نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية وضمان واشنطن لأمن النظام الكورى الشمالي.

يذكر أن الجانبين الكورى الشمالى والأمريكى عقدا 5 جولات من المحادثات للتحضير للقمة فى بانمونجوم منذ يوم 27 مايو الماضي.

من ناحية آخرى ذكر إعلان نشر على موقع المنظمة الدولية للطيران المدني وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية اليوم الأربعاء أنه سيجري تقييد استخدام المجال الجوي لسنغافورة أثناء القمة المقررة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقال الإعلان إن المجال الجوي لسنغافورة سيجري تقييده بشكل مؤقت لبعض الوقت في أيام 11 و12 و13 يونيو حزيران. ومن المقرر أن تستضيف سنغافورة لقاء قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يوم 12 يونيو.

وجاء في الإعلان أنه سيُطلب من جميع الطائرات التي تصل إلى مطار تشانجي الدولي في سنغافورة تقليل سرعتها وستواجه بعض القيود فيما يتصل باستخدام المدرج "لدواعي الأمن القومي".

ولم يتسن لمطار تشانجي الدولي أن يؤكد على الفور التفاصيل الواردة في الإعلان.