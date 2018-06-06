واشنطن: على إيران التوقف بالكامل عن تخصيب اليورانيوم

(أ ف ب)

جدّدت وزارة الخارجية الأمريكية، التأكيد على وجوب أن توقف إيران بالكامل انشطتها النووية وذلك بعد إعلان طهران عن خطة لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت للصحفيين، إن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو "كان واضحا" فى الخطاب الذى ألقاه بشأن إيران فى مايو، بعيد قرار الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الإيراني، "بقوله إنه على إيران أن توقف تخصيب اليورانيوم وأن لا تسعى أبدا إلى معالجة البلوتونيوم"، وأضافت: "على إيران أن لا تكون قادرة على إنتاج سلاح نووي".

واتى رد فعل الخارجية الأمريكية بعيد إعلان طهران أنها ستطبق خطة لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم، مشددة على أن ما تقوم به لا يشكل انتهاكا للاتفاق" النووى الموقع بين الجمهورية الإسلامية والقوى العظمى فى فيينا فى يوليو 2015 والذى انسحبت منه الولايات المتحدة فى الثامن من مايو الماضى ويحاول الاوروبيون بذل قصارى جهدهم حاليا لإنقاذه.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن نائب الرئيس الإيرانى على أكبر صالحى قوله إن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى رسالة "البدء ببعض الأنشطة".