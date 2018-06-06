هيرميس: طرح شركتين بالبورصة خلال الربع الرابع من 2018

كتب هانى الحوتى

توقع مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرمس، إدارة طرح شركتين بالبورصة المصرية خلال الربع الرابع من العام الجارى، رافضاً الإفصاح عن أسماء الشركات لسرية بيانات عملائه.

وحول تنافس الشركة على إدارة عدد من الشركات المدرجة ببرنامج الطروحات الحكومية، أكد جاد، لـ"اليوم السابع"، اهتمام الشركة بالتنافس لإدارة تلك الطروحات إلا أنه لم يتم حتى الآن طرح مناقصة لدعوة بنوك الاستثمار للمنافسة حول طرح الشركات العامة.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المجموعة المالية هيرمس القابضة خلال الربع الأول من 2018، تراجع أرباحها بنسبة 26% على أساس سنوى.

وحققت هيرمس أرباحاً بلغت 268.4 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 362.79 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 1.19 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.03 مليار جنيه فى الربع المقارن من العام السابق.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد تراجعت أرباح الشركة خلال الفترة إلى 33.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 207.15 مليون جنيه فى الربع المقارن من 2018.