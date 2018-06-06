هيئة المحطات النووية بوزارة الكهرباء تعلن حاجتها لشغل 73 وظيفة جديدة

كتبت رحمة رمضان

أعلنت هيئة المحطات النووية ، من خلال الموقع الرسمى لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، احتياجها لشغل 73 وظيفة جديدة بالهيئة تتنوع ما بين مهندسين ومحاسبين وعلاقات عامة وفنيين وغيرها من الوظائف.

ووفقا لاحتياجات هيئة المحطات النووية تنقسم الوظائف على 8 مجموعات فى تخصصات مختلفة كالآتى:

- أولا: مجموعة الوظائف الهندسية من الدرجة الثالثة " (2) مهندس اتصالات ثالث".

- ثانيا: مجموعة الوظائف القانونية من الدرجة الثانية " (1) محام ممتاز".

- ثالثا: مجموعة وظائف المال والاقتصاد والتجارة: :

وظائف الدرجة الأولى "مدير إدارة الميزانية و 2 محاسب أول ". وظائف الدرجة الثانية " 3 محاسب ثان و اخصائي احصاء ثان . وظائف الدرجة الثالثة " (6) محاسب ثالث و(3) أخصائي تكاليف ثالث

- رابعا: مجموعة وظائف التنمية الإدارية:

وظائف الدرجة الأولى "مدير إدارة شئون الخدمة و أخصائي علاقات عامة أول و أخصائي تدريب أول . وظائف الدرجة الثالثة " (2) أخصائي شئون أفراد ثالث و (2)باحث تدريب ثالث .

- خامسا: مجموعة الوظائف المكتبية:

وظائف الدرجة الأولى:" (2) كاتب شئون إدارية أول و (2) كاتب شئون مالية أول و كاتب سكرتارية أول . وظائف الدرجة الثانية:" رئيس خزينة و (2) كاتب شئون مالية ثان و (4) كاتب سكرتارية ثان . وظائف الدرجة الثالثة " (5) كاتب سكرتارية ثالث و كاتب شئون إدارية ثالث . وظائف الدرجة الرابعة "كاتب شئون أفراد رابع و صراف رابع و كاتب شئون مالية رابع و مندوب مشتريات رابع . وظائف الدرجة الخامسة "كاتب "

- سادسا: مجموعة الوظائف الفنية " وظائف الدرجة الثانية (2) فني كهرباء ثان".

- سابعا: مجموعة الوظائف الحرفية:

وظائف الدرجة الأولى " (2) ملاحظ حرفيين . وظائف الدرجة الثانية " (6) سائق سيارة ممتازة ". وظائف الدرجة الثالثة " (2) سباك أول ". وظائف الدرجة الرابعة "كهربائي ثان و سباك ثان و نجار ثان و ميكانيكي ثان و (7) سائق سيارة ثان .

- ثامنا: مجموعة وظائف الخدمات المعاونة من الدرجة الرابعة " (4) عامل خدمات أول".

وتشترط هيئة المحطات النووية فى جميع الوظائف التخصصية إجادة اللغة الانجليزية وللدرجة الثالثة التخصصية أن يكون التخرج بتقدير عام جيد، كما يشترط فيمن يتقدم لشغل هذه الوظائف أن يكون مستوفيا للشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة ومحددا موقفه من الخدمة العسكرية .

وأشارت الهيئة إلى أن تقديم الطلبات مستوفاة الشروط فى موعد أقصاه 3 أسابيع من تاريخ نشر الإعلان باسم مدير عام شئون الأفراد على عنوان الهيئة "4 طريق النصر – ميدان رابعة العداوية – مدينة نصر/ القاهرة" .

و حددت الهيئة الأوراق المطلوبة "المؤهل الدراسى – شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الأعفاء منها – شهادة عضوية النقابة (المهندسين – المحامين – التجارين) – بطاقة الرقم القومى – صورة فوتغرافية – شهادة خبرة أن وجدت – تقديم إقرار بقبول العمل بالقاهرة أو مواقع العمل بالضبعة وغيرها.