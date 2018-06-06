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الأربعاء، 06 يونيو 2018 06:51 م
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هدم عقار مخالف فى الشرابية وحملة لرفع الإشغالات بالوايلى

الأربعاء، 06 يونيو 2018 05:04 م
هدم عقار مخالف فى الشرابية وحملة لرفع الإشغالات بالوايلى هدم عقار مخالف فى الشرابية
كتب سيد الخلفاوى
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أزالت الأجهزة التنفيذية لحى الشرابية بالقاهرة، برئاسة اللواء شاكر محمد يونس العقار رقم 29 بشارع سليم صعب، وذلك فى إطار التصدى للأبنية المخالفة والحد منها، بالإضافة إلى حماية أرواح المواطنين.
 
وفى سياق آخر، شن حى الوايلى برئاسة اللواء خالد جمعة عبد الرحمن حملة مكبرة على عدة مناطق بالحى، حيث تم رفع جميع المخلفات بمربع بركة الرطل ومربع بين السيارج ومربع المنسى، ومتابعة أعمال تقليم الأشجار بمربع بين السيارج والبلقينى.
 
كما تم غلق مخزن تابع لمحل حلويات شهير لعمل تشطيبات بدون ترخيص، كما تم مراجعة جميع التراخيص بخط سير الحملة.

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