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نيويورك تايمز: قوة فيس بوك تمثل مشكلة للأمن القومى الأمريكى

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:01 م
نيويورك تايمز: قوة فيس بوك تمثل مشكلة للأمن القومى الأمريكى فيس بوك
كتبت: إنجى مجدى
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قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه بينما لا يمكن القول أن وسائل الإعلام الاجتماعية تشكل تهديدا للأمن القومى الأمريكى، غير أن قوة تأثير الفيس بوك تمثل مشكلة، متساءلة فى افتتاحيتها، اليوم الأربعاء، عما إذا كان يمكن تحجيم العملاق الأزرق.
 
 
 
وتقول الصحيفة الأمريكية فى افتتاحية على موقعها الإلكترونى، إن عدد المستخدمين النشطين شهرياً على فيس بوك الذى يبلغ مليارى مشترك، والطريقة التى تربط بها هذه الحسابات والتى ينظر إليها من قبل المستخدمين وأطراف ثالثة، جعلت المنصة من أقوى شركات الاتصالات والإعلام فى العالم، حتى لو أصر رئيسها التنفيذى مارك زوكربيرج، على أنها شركة تكنولوجيا.
 
 
 
وتشير نيويورك تايمز إلى إنه استغلال هذه السلطة، فكما أوردت الصحيفة أمس الثلاثاء، شارك فيسبوك بيانات المستخدمين مع أربع شركات إلكترونية صينية على الأقل، بما فى ذلك أحدى الشركات التى أشار إليها المسئولون الأمريكيون باعتبارها تهديدًا للأمن القومى، وكشف تحقيق للصحيفة أنه الموقع الأزرق سمح لشركات الهواتف النقالة وغيرها من صناع الأجهزة، بما فى ذلك Amazon و Apple و Samsung و Microsoft ، بمشاهدة كميات هائلة من المعلومات الشخصية الخاصة بالمستخدمين دون علمهم.
 
 
 
وهذا السلوك ينتهك أمر الموافقة الذى إتفق عليه Facebook مع لجنة التجارة الفيدرالية عام 2011، بعد أن تبين أن Facebook قد أجرت تغييرات متكررة على إعدادات الخصوصية الخاصة به والتى سمحت للشركة بنقل بيانات المستخدمين دون إبلاغهم مسبقا، ويتبع ذلك الكشف الأكثر ظلمة عن أن "فيس بوك" سمح بدفوع من المعلومات، بما فى ذلك مستويات تعليم المستخدمين وتفضيلاتهم ومواقعهم وانتماءاتهم الدينية والسياسية، لاستغلالها من قبل شركة البيانات كامبريدج أناليتيكا للتلاعب بالناخبين المحتملين لعملائها من الحزب الجمهورى.
 
 
 
وترى الصحيفة إلى أنه بجانب التنظيمات الحكومية الملزمة فإنه المنافسة قد تغير اللعبة، إذ شعور الكثير من مستخدمى الإنترنت بالقلق بشأن خصوصيتهم دعوة لشركة أخرى لتحدى فيس بوك.
 

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