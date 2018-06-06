video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 09:49 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك بوست: دنيس رودمان يحضر القمة التاريخية لترامب وكيم

الأربعاء، 06 يونيو 2018 08:17 ص
نيويورك بوست: دنيس رودمان يحضر القمة التاريخية لترامب وكيم نجم كرة السلة الأمريكى السابق دنيس رودمان
واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية اليوم أن نجم كرة السلة الأمريكى السابق دنيس رودمان سيتواجد فى سنغافورة خلال قمة الرئيس دونالد ترامب مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج اون 12 يونيو الحالى.

وأضافت الصحيفة، على موقعها الإلكترونى، أن رودمان الذى عرف ترامب وكيم لسنوات، سيصل سنغافورة قبل يوم من عقد القمة التاريخية .

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة "يمكن لرودمان أن يلعب دورا ما فى المفاوضات".

وكان رودمان قد سافر إلى كوريا الشمالية 5 مرات واجتمع مع كيم 3 مرات منذ عام 2013.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين يشيد بترامب "الشجاع" بشأن اجتماعه المقرر مع زعيم كوريا الشمالية

الديموقراطيون يدعون ترامب لعدم "تبديد" فرصة تاريخية مع كوريا الشمالية

نشطاء يعرضون تحمل تكاليف إقامة زعيم كوريا الشمالية خلال القمة فى سنغافورة

نيويورك بوست

سنغافوره

القمه التاريخيه بين ترامب وكيم

كوريا الشماليه

امريكا




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة