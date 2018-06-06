نيويورك بوست: دنيس رودمان يحضر القمة التاريخية لترامب وكيم

واشنطن (أ ش أ)

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية اليوم أن نجم كرة السلة الأمريكى السابق دنيس رودمان سيتواجد فى سنغافورة خلال قمة الرئيس دونالد ترامب مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج اون 12 يونيو الحالى.

وأضافت الصحيفة، على موقعها الإلكترونى، أن رودمان الذى عرف ترامب وكيم لسنوات، سيصل سنغافورة قبل يوم من عقد القمة التاريخية .

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة "يمكن لرودمان أن يلعب دورا ما فى المفاوضات".

وكان رودمان قد سافر إلى كوريا الشمالية 5 مرات واجتمع مع كيم 3 مرات منذ عام 2013.