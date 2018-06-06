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مع زيارة نتنياهو لأوروبا..

نيوزويك: تحذيرات من حرب وشيكة بين إيران وإسرائيل

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:28 م
نيوزويك: تحذيرات من حرب وشيكة بين إيران وإسرائيل نيتانياهو
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن هناك تحذيرات من تهديد وشيك بالحرب بين إيران وإسرائيل مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لأوروبا، حيث يقوم بحشد قادة القارة العجوز ضد تهديد إيران المزعوم.

 

وخلال زيارته لفرنسا أمس الثلاثاء، حذر نتنياهو من أن طهران ستستغل قريبا برنامجها لتخصيب اليورانيوم لتدمير إسرائيل، وجاء هذا بعد إعلان رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أن بلاده ستبدأ مجددا فى تطوير البنية التحتية لبناء أجهزة طرد مركزى متقدمة لتخصيب اليورانيوم فى حال فشل الاتفاق النووى الإيرانى.

 

وقال كريس ميزرول،  الخبير فى شئون الشرق الأوسط بمعهد بروكينجز لمجلة نيوزويك إن إسرائيل وإيران على مسار تصادمى حتى بدون انهيار للاتفاق النووى، والآن،  فإن إيران تعيد بناء بنيتها التحتية النووية، ومن الصعب أن نرى مدى إمكانية تجنب الصراع، فقد أوضحت إسرائيل أن تحول إيران إلى النووى ليس خيارا، وإيران تتحدى إسرائيل لوقفها.

 

وبعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق الذى تم التوصل إليه عام 2015، قالت بعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى مثل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إنهم يخططون لضمان الحفاظ على الاتفاق، لكن التهديد بالعقوبات الأمريكية لا يزال يضع ضغوطا على الدول الأوروبية التى تعمل مع إيران، وحتى الآن، يقول المفتشون الدوليون إن إيران لم تنتهك التزاماتها فى الاتفاق، لكن طهران تحذر أنها ستتوقف عن الالتزام بشروط الاتفاق ما لم يقدم المجتمع الدولى بديلا.

 

ولذلك فإن نتنياهو يضع هذا فى ذهنه مع زيارته الحالية لأوروبا من أجل حشد الدعم لإنهاء الاتفاق، وقد قال نتنياهو فى تصريحات له أمس أن طهران هى التهديد الأكبر للعالم.

 


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