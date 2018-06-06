video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 03:46 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

نيوزويك: إدارة ترامب طلبت من الناتو الاستعداد لهجوم روسى شامل

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:46 م
نيوزويك: إدارة ترامب طلبت من الناتو الاستعداد لهجوم روسى شامل أمين عام حلف شمال الاطلنطى "الناتو"
كتب: محمد محسن أبو النور
إضافة تعليق

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب طلبت من حلف شمال الأطلطنى "الناتو" الاستعداد لمواجهة هجوم روسى محتمل شامل بالطائرات والسفن والقوات البرية.

وأوضحت المجلة فى تقرير لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت، أنه من المتوقع أن يلتقى وزير الدفاع جيمس ماتيس مع حلفاء الناتو هذا الأسبوع فى بروكسل، لمناقشة سبل عدة دول أوروبية للتحضير للقتال مع روسيا، والتى ستشمل إعداد القوات البحرية والجوية للمعركة.

ولفتت المجلة إلى أنه على الرغم من الخطاب الودى للرئيس دونالد ترامب تجاه روسيا، فإن الخطة تظهر أن الإدارة فى البيت الأبيض ترى موسكو كخصم جاد.

ويردد الرئيس دونالد ترامب الاستراتيجية الرسمية للأمن القومى لإدارته، والتى تم إصدارها فى ديسمبر من العام الماضى وتفرد روسيا باعتبارها واحدة من أكبر تهديدات الأمن القومى فى البلاد.

وخلال اجتماع فى الأسبوع الماضى، حث وزير الخارجية، مايك بومبيو، وزير خارجية المجر، بيتر سزيجارتو، على العمل من أجل مواجهة "النفوذ الخبيث" لروسيا فى أوروبا.

كما طورت الولايات المتحدة فكرة بيع نظام دفاع صاروخى متقدم إلى ألمانيا، وهى خطوة من شأنها أن تثير امتعاض الكرملين.

وفى أوائل الشهر الماضى، أعلنت البحرية الأمريكية أنها سترسل أسطولًا إلى شمالى المحيط الأطلسى لمحاربة أهداف روسيا الانتقامية، وأطلق أعضاء الناتو تدريبات محاكاة للرد على الهجمات البحرية والحرب الإلكترونية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توقعات بحرب أمريكية صينية بسبب قضايا التجارة والصراع فى مضيق تايوان

صور.. بأوامر المرشد.. إيران تبدأ إعادة تشغيل البرنامج النووى غدا

صحيفة بريطانية: المسلمون يمنعون الحانات من رفع علم السعودية بين أعلام دول المونديال

روسيا

امريكا

الصين

الحرب الروسية الغربية

واشنطن

بكين

الناتو

حلف الاطلنطى




لا تفوتك
"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة