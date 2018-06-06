نيوزويك: إدارة ترامب طلبت من الناتو الاستعداد لهجوم روسى شامل

كتب: محمد محسن أبو النور

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب طلبت من حلف شمال الأطلطنى "الناتو" الاستعداد لمواجهة هجوم روسى محتمل شامل بالطائرات والسفن والقوات البرية.

وأوضحت المجلة فى تقرير لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت، أنه من المتوقع أن يلتقى وزير الدفاع جيمس ماتيس مع حلفاء الناتو هذا الأسبوع فى بروكسل، لمناقشة سبل عدة دول أوروبية للتحضير للقتال مع روسيا، والتى ستشمل إعداد القوات البحرية والجوية للمعركة.

ولفتت المجلة إلى أنه على الرغم من الخطاب الودى للرئيس دونالد ترامب تجاه روسيا، فإن الخطة تظهر أن الإدارة فى البيت الأبيض ترى موسكو كخصم جاد.

ويردد الرئيس دونالد ترامب الاستراتيجية الرسمية للأمن القومى لإدارته، والتى تم إصدارها فى ديسمبر من العام الماضى وتفرد روسيا باعتبارها واحدة من أكبر تهديدات الأمن القومى فى البلاد.

وخلال اجتماع فى الأسبوع الماضى، حث وزير الخارجية، مايك بومبيو، وزير خارجية المجر، بيتر سزيجارتو، على العمل من أجل مواجهة "النفوذ الخبيث" لروسيا فى أوروبا.

كما طورت الولايات المتحدة فكرة بيع نظام دفاع صاروخى متقدم إلى ألمانيا، وهى خطوة من شأنها أن تثير امتعاض الكرملين.

وفى أوائل الشهر الماضى، أعلنت البحرية الأمريكية أنها سترسل أسطولًا إلى شمالى المحيط الأطلسى لمحاربة أهداف روسيا الانتقامية، وأطلق أعضاء الناتو تدريبات محاكاة للرد على الهجمات البحرية والحرب الإلكترونية.