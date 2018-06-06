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نيابة كوم أمبو تحقق فى محاولة شخصين التنقيب عن الآثار داخل منزلهما

الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:04 ص
نيابة كوم أمبو تحقق فى محاولة شخصين التنقيب عن الآثار داخل منزلهما تنقيب عن الآثار
أسوان – عبد الله صلاح
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تحقق نيابة كوم أمبو برئاسة المستشار أحمد الأفيونى، مساء الثلاثاء، فى واقعة محاولة شخصين التنقيب عن الآثار داخل منزلهما.

تفاصيل الواقعة، بدأت بوصول معلومات للعميد خالد العيسوى، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، تفيد قيام شخصين بالتنقيب داخل منزلهما بقريتى سلوا والكاجوج بمركز كوم أمبو، بحثاً عن الآثار سعياً وراء الثراء السريع.

أعطى اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، تعليماته بإخراج حملة أمنية مشتركة ما بين شرطة السياحة والآثار ومباحث مركز شرطة كوم أمبو، تحت إشراف العميد أسامة حلمى، مدير إدارة البحث الجنائى، واستهدفت ضبط وتفتيش مسكن "أسامة.م" 35 سنة، عامل، ومقيم دائرة مركز كوم أمبو، لقيامة بالحفر داخل منزلة للتنقيب عن الآثار، وبتفتيش مسكنه أمكن ضبطه، وعثر علي حفرة قطرها حوالي (1.5× 1.5 متر بعمق (25) متر وبعض أدوات الحفر المستخدمة في أعمال التنقيب.

كما استهدفت المأمورية مسكن "عمرو.ا" 28 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز كوم أمبو، لقيامه بالحفر داخل منزلة للتنقيب عن الآثار، وبتفتيش مسكنه أمكن ضبطه، وعثر علي حفرة قطرها حوالي (2 × 1.5 متر بعمق (2) متر وبعض أدوات الحفر المستخدمة في أعمال التنقيب، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.


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