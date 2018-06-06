نيابة دمياط توجه تهمة القتل العمد لنجل رجل أعمال وتأمر بضبط شقيقه

دمياط عبده عبد البارى

وجهت النيابة العامة بدمياط تهمة القتل العمد لنجل رجل أعمال وأمرت بضبط وإحضار شقيقه، بتهمة الشروع فى قتل شاب وإصابة آخر بإصابات خطيرة عقب دهسمها بسيارة والاعتداء بالضرب عليهما.

وكانت النيابة العامة قد جددت حبس "أحمد. ج"، 19 سنة نجل رجل أعمال متهم بقتل شاب والشروع في قتل صديقه عقب مشادة كلامية حدثت بينهم فى القضية رقم رقم 3618 جنح قسم دمياط الجديدة لسنة 2018.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما وقعت مشادة كلامية بين كلا من " السيد شاكر الفيومى "، 21 سنة نجار، وصديقه "عبدالله منصور الشامى"، 21 سنةعامل بناء ، وبين "أحمد. ج "، 19 سنة والذي استعان باخرين قاموا بالاعتداء على الشابين بالاسلحة البيضاء ما أسفر عن وفاة عبدالله منصور الشامى متأثرا بإصابته بطعنات متفرقة وإصابة "السيد شاكر الفيومى " بإصابات خطيرة أسفرت عن اصابته بتهتك فى الرئتين ويتلقى العلاج بمستشفى دمياط العسكرى.

وانتقلت قوات المباحث برئاسة الرائد محمد مجاهد لمكان وقوع الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3618 جنح قسم دمياط الجديدة لسنة 2018 ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.