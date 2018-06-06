نيابة حلوان تحبس لص الهواتف المحمولة 4 أيام

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس لص الهواتف المحمولة بمنطقة المعصرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليه متلبسا بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين.

البداية كانت أثناء مرور الرائد كريم عبد العاطى، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، على رأس قوة من مباحث القسم، بإشراف المقدم إيهاب الصعيدى، رئيس المباحث، فى نطاق الدائرة اشتبه فى عاطل يسير فى الشارع، ومع استيقافه حاول المتهم إخفاء هاتف محمول كان بحوزته، وأثناء ذلك رن الهاتف فأخذه معاون المباحث منه ورد عليه، فأخبره المتصل أن هذا الهاتف تم سرقته منه بطريق الخطف.

وبعد اصطحاب المتهم إلى ديوان القسم، تبين أنه يدعى "إسلام.ن"، 26 سنة عاطل، وسبق اتهامه فى قضايا سرقة هواتف محمولة، وباستدعاء صاحب الهاتف تعرف عليه ووجه له تهمة السرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر العميد دكتور حسام أبو زيد، مأمور القسم، النيابة التى أصدرت قرارها السابق.