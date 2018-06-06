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نيابة البساتين تطلب تحريات المباحث حول ضبط حارس سرق سيارة موظف

الأربعاء، 06 يونيو 2018 05:00 ص
نيابة البساتين تطلب تحريات المباحث حول ضبط حارس سرق سيارة موظف المتهم عقب القبض عليه
كتب على عبد الرحمن
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تباشر نيابة البساتين الجزئية، تحقيقاتها فى القبض على حارس عقار، سرق سيارة موظف مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وطلبت النيابة تحريات مباحث قسم شرطة البساتين.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، بإشراف المقدم على فيصل، رئيس المباحث، من "محمود.ا" 33 سنة موظف، يفيد اكتشافه سرقة سيارته السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه بدائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء تحريات الرائد أحمد مصلح، معاون أول مباحث القسم، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ه.ن" 30 سنة، حارس العقار ومقيم بذات العنوان وأصل بلدته محافظة المنيا "دون السوابق".

وبتقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم تمكن الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه وبمواجهته أمام رجال المباحث بإشراف اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بإحدى الشوارع الجانبية خلف العقار حراسته، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحق للمحضر الأصلى، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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