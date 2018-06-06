ننشر أسماء المتوفيين والمصابين فى حادث تصادم سيارتين فى بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرين فى حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ربع نقل "ركاب" على الطريق الزراعى أمام قرية أطواب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى "سحر محمد حسن" 28 سنة، ومقيمة العياط محافظة الجيزة، "شيماء م. 1 7 سنة، ومقيمة بالرقة محافظة الجيزة، و"محمد إبراهيم محمد" 51 سنة، ومقيم بالعياط محافظة الجيزة، و"حمدى رف" 40 سنة، ومقيم بجرزا التابعة لمركز العياط محافظة الجيزة، جثث هامدة وتم ايداعهم مشرحة المستشفى

كما استقبلت المستشفى "ياسر درديرى عبد العليم" 31 سنة، مقيم بقرية أفوه بمركز بنى سويف، و"أحمد محمد عمرو" 37 سنة، مقيم بالرقة محافظة الجيزة، "زينب محمد قياتى" 45 سنة، مقيمة الرقة محافظة الجيزة ، مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم تلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مع أخرى ربع نقل "ركاب" بالطريق الزراعى بمركز الواسطى.