نبيه برى: انسحاب حزب الله من سوريا الآن مستحيل ووجوده حماية للبنان

كتبت آمال رسلان

ساند رئيس ​مجلس النواب​ اللبنانى ​نبيه برى،​ إيران وحزب الله ودافع عن تواجدهما فى سوريا، وقال إن "​إيران​ موجودة فى ​سوريا​ بطلب من ​الدولة السورية​، تماما كما أن الوجود الروسى فى سوريا قد جاء بطلب من ​الحكومة السورية​"، مستنكرا "الدعوات إلى انسحاب ​حزب الله​ وإيران من سوريا، واعتبرها أمرا مستبعدا حاليا بالنظر إلى استمرار الأوضاع الراهنة فى هذا البلد".

وفى حديث لوكالة "​سبوتنيك​"، اعتبر برى أن "حزب الله موجود فى بلده، لأنه لو لم يكن متواجدا هناك، لكان "داعش" قد أصبح هنا فى ​لبنان​".

وردا على سؤال حول الظرف الذى يمكن من خلاله أن يتحقق هذا الانسحاب، رأى برى أنه "حتى تتحرر سوريا وتصبح أراضيها موحدة"، مضيفا "نحن لدينا فى لبنان اليوم حوالى مليون ونصف المليون سورى، ولا نعتبرهم غرباء، فلبنان وسوريا كانتا ولا تزالان توأما، وبالتالى فأن ما يحدث فى سوريا يؤثر على لبنان، وأى تقسيم لسوريا هو إعادة لرسم خريطة المنطقة".

ويعد نبيه برى رئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل الشيعية حليف أساسى لحزب الله فى لبنان، ويمثلان سويا تكتل نيابى مؤثر فى القرار اللبنانى.