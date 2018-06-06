نائب محافظ القاهرة: توصيل الغاز الطبيعى لمنطقة الأميرية

كتب : ماجد تمراز و سيد الخلفاوى

ناقش اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، إجراءات توصيل الغاز الطبيعى بمنطقة الأميرية، بناء على الطلب المقدم من البرلمانى عمر وطنى، موضحا أنه جار توصيل الغاز واتخاذ الإجراءات اللازمة.

على جانب آخر، نجحت أجهزة منشأة ناصر، برئاسة اللواء محمد عبد الجليل رئيس الحى، فى إيقاف أعمال هدم وتخريب بطريق الأوتوستراد، لسور مقام بحوش جبانة لإقامة مقهى به، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر للمتعدى بقسم منشأة ناصر.

كما أزالت أجهزة حى غرب القاهرة، سقف مخالف بـ"منور" العقار 51 محمد مظهر، حيث كان المخالف يشرع لضمه للدور الأرضى، وتوسيع الوحدة من خلال ضم "المنور" لها.