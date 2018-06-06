video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:47 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

نائب رئيس مالاوى ينتقد نظام الرئيس موثاريكا.. ويعلن مغادرته الحزب الحاكم

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:13 م
نائب رئيس مالاوى ينتقد نظام الرئيس موثاريكا.. ويعلن مغادرته الحزب الحاكم بيتر موثاريكا رئيس مالاوى
أ ش أ
إضافة تعليق

انتقد نائب رئيس مالاوى سولوس شيليما علنا فساد نظام الرئيس بيتر موثاريكا، معلنا قراره بمغادرة الحزب الحاكم قريبا.

ونقل راديو (أفريقيا 1) اليوم الأربعاء عن شيليما قوله - فى مؤتمر صحفى عقد بالعاصمة ليلونجوى - "على الرغم من كل التضحيات التى قدمها آباؤنا المؤسسون، تبقى أمتنا واحدة من أفقر الدول.. والمحسوبية والفساد لايزالان مستوطنين بالبلاد".. معربا عن رغبته فى تنظيف البلاد والتخلص من المياه الراكدة. على حد تعبيره.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة فى مالاوى عام 2019.

وكان شيليما (45 عاما) قد انتخب عضوا بالحزب الديمقراطى التقدمى وعين نائبا للرئيس بيتر موثاريكا، الذى فاز فى انتخابات الرئاسة عام 2014، فيما تواجه حكومته انتقادات كثيرة، حيث كان آلاف الأشخاص قد تظاهروا فى شهر أبريل الماضى بعدة مدن احتجاجا على الفساد، وتعد هذه أول احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عام 2011.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. احتفالات بعودة رئيسة مالاوى السابقة جويس باندا بعد 4 سنوات فى المنفى

رئيسة مالاوى السابقة المشتبه فى تورطها بقضية فساد تعود للبلاد السبت المقبل

مالاوى

بيتر موثاريكا

أخبار مالاوى

أخبار العالم اليوم

انتخابات الرئاسة




لا تفوتك
"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة