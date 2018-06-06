نائب رئيس مالاوى ينتقد نظام الرئيس موثاريكا.. ويعلن مغادرته الحزب الحاكم

أ ش أ

انتقد نائب رئيس مالاوى سولوس شيليما علنا فساد نظام الرئيس بيتر موثاريكا، معلنا قراره بمغادرة الحزب الحاكم قريبا.

ونقل راديو (أفريقيا 1) اليوم الأربعاء عن شيليما قوله - فى مؤتمر صحفى عقد بالعاصمة ليلونجوى - "على الرغم من كل التضحيات التى قدمها آباؤنا المؤسسون، تبقى أمتنا واحدة من أفقر الدول.. والمحسوبية والفساد لايزالان مستوطنين بالبلاد".. معربا عن رغبته فى تنظيف البلاد والتخلص من المياه الراكدة. على حد تعبيره.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة فى مالاوى عام 2019.

وكان شيليما (45 عاما) قد انتخب عضوا بالحزب الديمقراطى التقدمى وعين نائبا للرئيس بيتر موثاريكا، الذى فاز فى انتخابات الرئاسة عام 2014، فيما تواجه حكومته انتقادات كثيرة، حيث كان آلاف الأشخاص قد تظاهروا فى شهر أبريل الماضى بعدة مدن احتجاجا على الفساد، وتعد هذه أول احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عام 2011.