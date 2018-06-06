ميناء الإسكندرية: اختيار استشارى هولندى لإعداد دراسات أول منطقة لوجستية

كتب رضا حبيشى

كشف اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 400 فدان واقعة على ترعة النوبارية لإنشاء أول منطقة لوجستية فى مصر بميناء الإسكندرية، وأنه تم إعلانه بموافقة مجلس الوزراء على قرار التخصيص خلال اجتماعه الأخير، وأن الهيئة الميناء فى انتظار وصول إليها قرار التخصيص رسميا، من أجل البدء فى إجراءات تنفيذ المشروع االذى يعتبر لأول من نوعه فى كافة الموانئ المصرية.

وقال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه تم إجراء ممارسة لاختيار استشارى عالمى يقوم بالدراسات والتصميمات الخاصة بهذا المشروع بتمويل من بنك الاستثمار الأوربى، وأن الممارسة انتهت إلى فوز مكتب هولندى للقيام بالدرسات الفنية والتصميمات والمخطط العام للمشروع، لافتا إلى أن هذا المشروع سيساهم فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أن المساحة التى ستقام عليها المنطقة اللوجستية ستزيد إجمالى مساحة ميناء الإسكندرية لأكثر من الضعف، لافتا إلى أن مساحة المنطقة اللوجستية المخطط إنشاءها كظهير لميناء الإسكندرية تصل إلى 1.8كم فى حين تصل مساحة ميناء الإسكندرية حاليا إلى 1.7 كم، وأنه وفقا للتعاقد مع الاستشارى العالمى الذى تم اختياره سيتم الإنتهاء من إعداد المخطط العام للمنطقة اللوجستية خلال 8 شهورمن تاريخ التعاقد.

وأوضح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أن المخطط العام للمنطقة اللوجستية سيحدد المشروعات والصناعات التى سيتم إقامتها بالمنطقة اللوجستية والجدول الزمنى لتنفيذها وتكلفة الاستثمارات التى سيتم تنفيذها بهذه المنطقة اللوجستية، لافتا إلى أن هناك رغبة كبيرة لدى عدد كبير من رجال الأعمال وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية على المشاركة فى تنفيذ مشروع المنطقة اللوجستية المخطط إنشاءها كظهير للميناء، وأنه ألتقى عدد كبير من رجال الأعمال التى طلبت المشاركة فى تنفيذ المشروعات التى ستتضمنها المنطقة اللوجستية.

ولفت رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أن المشروعات التى سيتم إقامتها المنطقة اللوجستية سيكون جزء كبير منها مرتبط بصناعات السفن والحاويات وأعمال إصلاحها، لافتا إلى أن المشروعات التى ستقام بالمنطقة اللوجستية تتميز بانخفاض تكلفة النقل فى الصناعات والمنتجات التى يتم تصديرها أو التى يتم استيراد بعض مكوناتها عبر ميناء الإسكندرية، ذلك هناك إقبال كبير من رجال الأعمال على المشاركة فى تنفيذها.

فى سياق آخر، أشار رئيس هيئة ميناء الإسكندرية إلى أنه يجرى حاليا العمل على إنهاء إجراءات إنشاء شركة الشراكة بين هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لإنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 55 بميناء الإسكندرية، وذلك بعد الاتفاقية التى تم توقيعها بين الجهات الثلاث، فى أعقاب استبعاد عرض شركة "تشاينا هاربور" لتنفيذ مشروع المحطة متعددة الأغراض بسبب مبالغة الشركة الصينية فى تقدير قيمة تكلفة تنفيذ المشروع.