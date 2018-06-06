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ميشال عون يدعو دول الاتحاد الأوروبى لعودة النازحين السوريين لبلادهم

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:55 م
ميشال عون يدعو دول الاتحاد الأوروبى لعودة النازحين السوريين لبلادهم الرئيس اللبنانى ميشال عون
كتبت آمال رسلان
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دعا رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون دول الاتحاد الأوروبى إلى مساعدة لبنان من خلال إقناع الدول الأوروبية بالعمل لتحقيق عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، والحد من الخسائر الكبيرة التى أصابت لبنان اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا نتيجة استمرار بقائهم على أراضيه.

وقال بيان للرئاسة اللبنانية اليوم، أن عون التقى وفد برلمانى أوروبي، حيث أكد لهم أن أوروبا يمكن أن تتأثر بكل ما يحدث فى لبنان والشرق الأوسط، مشددا على أنه لا بد من حل لمشكلة اللاجئين من خلال عودتهم إلى سوريا التى قمتم بزيارتها وعاينتم وجود العديد من المناطق الآمنة فيها.

وأشار عون إلى أن قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى أخيراً اثارت استغراب بيروت بسبب الممانعة فى عودة النازحين وربطها بإرساء حل سياسى قد يطول أمده، وهناك أمثلة عديدة تؤيد هذا الكلام ومنها التجربة القبرصية، والقضية الفلسطينية التى لا يزال لبنان يعانى من تداعياتها، حيث يستقبل على أرضه منذ 70 عاماً عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين."

 


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سوريا

ميشال عون

اللاجئين السوريين

الاتحاد الاوروبى




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