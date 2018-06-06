موجز أخبار مصر للساعة 6.. البنك الدولى يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر لـ 5.3 %

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها رفع البنك الدولى توقعاته للاقتصاد المصرى للمرة الـ3 خلال 6 أشهر لـ 5.3 %.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء..

رفع البنك الدولى، فى تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر أمس، توقعاته لمعدل النمو للاقتصاد المصرى إلى 5.3 % فى السنة المالية 2017/2018 التى تنتهى بنهاية يونيو الجارى، وللسنة المالية المقبلة إلى 5.7%، فيما ثبت توقعاته لمعدل النمو 5.8 % خلال العام المالى 2019/2020.





وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على قيام كل من وزارة المالية ووزارة البترول بالسير في إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية وبالكميات والآليات المناسبة التى سيتم الاتفاق عليها، من قبل مجموعة عمل يتم تشكيلها من المختصين من كلا الوزارتين ومن الجهات الأخرى المعنية، على أن تضع اللجنة تصور لرؤية مستقبلية للأسعار العالمية للبترول ولسعر التأمين المستهدف بالاستعانة بالدراسات العالمية.





ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بحكومة تسيير الأعمال، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، لاستعراض عدد من القرارات ومشروعات القوانين، كما استعرضت تقرير حول الوضع السكانى الحالى.





قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة لأول مرة تتخذ اجراءات عنيفة وصارمة لمواجهة أى محاولات غش، قائلا: هذه الإجراءات لم تحدث سابقا، منها تركيب كاميرات مراقبة وتوزيع الطلاب المحولين إلى اللجان المصنفة كلجان شغب على اللجان الفرعية داخل المدارس.





أعلنت محافظة القاهرة خطتها للاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك بإعلان حالة الطوارئ فى كافة قطعاتها الخدمية، وتجهيز ساحات صلاة عيد الفطر مع التشديد على تأمينها بالتنيسيق مع مديرية أمن القاهرة.





أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، فى اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية 2017/2018.





كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى تقرير حديث صادر عنه، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن توقع البقاء على قيد الحياة "متوسط العمر" بالنسبة للإناث خلال 2018، يبلغ 74 عام، مقابل 71.2 عام للذكور.





تمكن ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والتوثيق، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، من ضبط سيدة تقوم بتسريبت امتحانات الثانوية العامة.





تحدث الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، فى الحلقة الـ21 من برنامجه الإذاعى "ولا يوم من أيامه"، اليوم الأربعاء، عن الأزمات والعراقيل التى واجهت فيلم "معبودة الجماهير"، بطولة العندليب الأسمر وشادية وكتابة العبقرى مصطفى أمين، وكيف أنه حقق خسائر فى دور العرض بسبب عرضه عقب نكسة 67 مباشرةً حتى سار أحد علامات السينما المصرية.





بدءا من "تنظيم الحمدين" الإرهابى ومرورا بأمير قطر الحالى تميم بن حمد آل ثانى، لم تتوقف العلاقات السرية بين إمارة دعم الإرهاب والجماعات المتطرفة قطر، ودولة الاحتلال الإسرائيلى، بل تخطت تلك العلاقات مرحلة السرية ووصلت لمرحلة العلاقات العلنية والتعاون الاقتصادى والإعلامى المشترك.





أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، بوقوع حريق ضخم وسط لندن فى فندق مندرين أورينتال بشارع وليامز وأكثر من 100 عربة إطفاء تشارك فى مكافحة الحريق.





صوت مجلس النواب العراقى على إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة الفرز اليدوى لكافة أصوات الناخبين بالانتخابات البرلمانية العراقية.





بعد سنوات طوال من دعمها وتمويلها للإرهاب فى المنطقة، خاصة فى سوريا التى تعانى من اضطرابات أمنية بالغة بسبب انتشار الجماعات المتطرفة المدعومة من قطر، بات النظام القطرى على بعد خطوات من محاكمة دولية فى العاصمة الهولندية أمستردام.





كشفت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" اليوم النقاب عن وفاة خمسة مرضى يعانون من السمنة، لقوا حتفهم نتيجة إدخال بالون المعدة لمساعدتهم على إنقاص أوزانهم. وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 12 منذ عام 2016، لكن المسئولين لم يحددوا السبب الرئيسى.













تعقد لجنة الكرة بالنادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا فى الثالثة عصر غدًا الخميس، وذلك لتحديد هوية المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بعدما توصلت اللجنة عقب سلسلة من المفاوضات، إلى إتفاق شبه نهائى مع ثلاثة مدربين «تشيكى وأرجوايانى وبرتغالى»، وسيكون القرار الأخير على مائدة اجتماع اللجنة، لاختيار واحد من المدربين الثلاثة لعرضه على مجلس الإدارة، فى اجتماعه المقرر له مساء غدًا الخميس، تمهيدًا للإعلان عنه وتوليه المسئولية فى الموسم الجديد.





يختتم المنتخب الوطنى الأول، بقيادة هيكتور كوبر، سلسلة مبارياته الودية استعداداً لبطولة كأس العالم 2018 فى روسيا، التى تنطلق فى الفترة من 14 يونيو الجارى حتى 15 يوليو، عندما يلتقى نظيره البلجيكى على الملعب الملكى بالعاصمة بروكسيل فى التاسعة إلا الربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.