موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. 417 ساحة جاهزة لصلاة العيد بـالقاهرة

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان محافظة القاهرة عن تخصيص 417 ساحة جاهزة لصلاة العيد بـالقاهرة وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

كشف المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، عن عدد ساحات الصلاة التى تم تجهيزها لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وقال إنه تم تجهيز 417 ساحة لاستقبال المصليين، كما تم تخصيص خطيبين، أحدهما أساسى والثانى احتياطى، موضحاً أنه تم التنسيق بين مديرية الأوقاف وبين الأحياء لمتابعة أعمال النظافة بمحيط كل ساحة.





قال الدكتور حسام الخطيب، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، أنه سيتم توفير 191 سيارة إسعاف للعمل طوال فترة عيد الفطر المبارك، وستكون موزعة داخل أماكن مختلفة بنطاق محافظة القاهرة، على أن يكون من بينهم 60 سيارة فى مناطق ثابتة لتغطيتها، وباقى السيارات ستكون متحركة وافقاً للطوارئ.





تعمل روسيا على تأمين ملاعب كأس العالم، فى كافة المدن المستضيفة للبطولة بداية من قلب العاصمة موسكو وصولا إلى البحر الأسود فى مدينة سوتشى الساحلية.





قال اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، إنه سيتم توفير خدمات خاصة طوال أيام العيد، و 34 خط، بإجمالى 130 أتوبيس، سيتم توجيههم للمدن الرئيسية التى يزداد الإقبال عليها فى العيد والأماكن السياحية والأثرية، بالإضافة إلى 1200 مينى باص تابعين لشركات النقل الجماعى، للعمل بالتوازى مع هيئة النقل العام.





واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء المؤشر السبعينى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.





كشف المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، عن عدد ساحات الصلاة التى تم تجهيزها لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وقال إنه تم تجهيز 417 ساحة لاستقبال المصليين، كما تم تخصيص خطيبين، أحدهما أساسى والثانى احتياطى، موضحاً أنه تم التنسيق بين مديرية الأوقاف وبين الأحياء لمتابعة أعمال النظافة بمحيط كل ساحة.





قالت مصادر بالشركة الوطنية مصر للطيران، أنه من المقرر أن تبدأ الشركة الجوي لعودة معتمري شهر رمضان من الأراضي المقدسة الثلاثاء المقبل.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، فوز 3 تحالفات مصرية وأجنبية بالمناقصة العامة، التى طرحتها الوزارة لتحديد المؤهلين فنيا لإنشاء أول ميناء جاف فى مصر بمدنية 6 أكتوبر، لافتا إلى أنه بناء على الدعوة للتأهيل المسبق لإنشاء أول ميناء جاف قامت الشركات والتحالفات المهتمة بالتقدم بطلبات التأهيل المسبق للتأهيل للدخول فى منافسة للفوز بعقد مشاركة وفقاً لاحكام قانون رقم 67 لسنة 2010 لتصميم وتمويل وبناء وتجهيز وتشغيل وصيانة واستغلال الميناء الجاف بـ 6 أكتوبر.





قال النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن بطولة كأس العالم التى ستنطلق يوم 14 من الشهر الجارى سيتم عرضها فى 580 مركز شباب على مستوى الجمهورية.





بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة المكلفة بتسيير الأعمال برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المكلف بتسيير الأعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة بعد تقديمه استقالته أمس الثلاثاء لرئيس الجمهورية.