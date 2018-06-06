منظمة الدول الأمريكية تدعو لعقد اجتماع استثانى لتعليق عضوية فنزويلا

واشنطن (أ ش أ)

أصدرت منظمة الدول الأمريكية قرارا يدعو إلى عقد اجتماع استثنائى للتصويت على تعليق عضوية فنزويلا فى المنظمة التى تضم 34 دولة وذلك بعد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو لفترة ثانية الشهر الماضى.

وذكر راديو (سوا) الأمريكى ،اليوم الأربعاء، أن الجمعية العامة للمنظمة فى واشنطن قد صوتت لصالح اتخاذ الخطوة الأولى لتعليق عضوية فنزويلا .

وقال كارلوس تروخيو، الممثل الأمريكى لدى منظمة الدول الأمريكية بعد التصويت أن " واشنطن لن تعترف بحكومات غير شرعية"، معربا عن أمله فى أن يحقق هذا القرار الحرية للشعب الفنزويلى.

يذكر أن مادورو فاز فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت يوم 20 مايو الماضى، والتى نددت بها المعارضة الفنزويلية والولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية الأخرى ووصفتها بأنها مؤامرة لتعزيز دكتاتورية دمرت اقتصادا كان مزدهرا يوما ما.