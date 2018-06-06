مناورات روسية واسعة النطاق فى شبه جزيرة القرم بمشاركة منظومات "إس-400"

موسكو(أ ش أ)

ذكر مدير المكتب الصحفى للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، العقيد فاديم أستافيف، أن تدريبات مشتركة واسعة النطاق للقوات الجوية وأنظمة الدفاع الجوى لأسطول البحر الأسود وتشكيلات الأسلحة المشتركة انطلقت فى المنطقة العسكرية الجنوبية ( شبه جزيرة القرم) تحت إشراف قائد المنطقة الفريق أول ألكسندر دفورينيكوف.

وقال أستافيف - فى تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء "إن هذه التدريبات بدأت أمس الثلاثاء بمشاركة منظومات الصواريخ "إس-400 ــ "تريومف" و" بانسر"، التى صدت ضربات مفترضة من البحر".

وأضاف :" لقد قامت منظومات صواريخ " بال " و " باستيون" الساحلية أيضا بالمشاركة فى القضاء على سفن العدو المفترض". وأشار إلى أن منظومات "بال" و "باستيون" الساحلية الصاروخية التابعة لوحدات الدفاع الساحلى لأسطول البحر الأسود قامت بشن ضربات نارية ضد سفن العدو المفترض، وقامت مقاتلات "سوخوي-30 إس م" وقاذفات "سوخوى-34" بمهاجمة أهداف بحرية.