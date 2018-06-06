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ممثل "مشروعات الخدمة الوطنية": 193 منفذا ثابتا و1029 متحركا لبيع السلع الغذائية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:04 م
ممثل "مشروعات الخدمة الوطنية": 193 منفذا ثابتا و1029 متحركا لبيع السلع الغذائية لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى
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قال ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، العميد حازم محمد فخرى، إن هناك 193 منفذ ثابت للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية، و1029 منفذ متحرك في الشوارع والميادين لبيع المواد الغذائية.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، أثناء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم بشأن إنشاء منفذ لبيع المواد الغذائية للقوات المسلحة متعدد الطوابق على جزء من أرض الشونة، مدينة نجع حمادى بمحافظة قنا.

وأضاف ممثل "مشروعات الخدمة الوطنية"، أن هناك 11 منفذا ثابتا فى محافظة قنا، و17 منفذا متحركا، وتم افتتاح مركز جديد منذ 3 أسابيع، مقترحاً أن يتم تزويد منطقة أرض الشونة بمنافذ متحركة.

وأعرب ممثل الجهاز، عن عدم وجود ممانعة فى إنشاء مركز جديد ثابت، لكن يتطلب ذلك تناول جهات صاحبة الولاية للقوات المسلحة عن المكان الذى سيتم عليه إنشاء المنفذ، على أن يتم دراسة وجود المرافق، والكثافة السكانية.

واقترح اللواء أيمن السيسى، سكرتير عام محافظة قنا، أن يقدم النائب طلب للمحافظة بتخصيص أرض أخرى لإنشاء هذا المنفذ، وأيد النائب هذا الأمر.

وأشاد سكرتير عام محافظة قنا، بالدور الذى تقوم به القوات المسلحة من أجل دعم الموطنين، قائلاً : "القوات المسلحة مش متأخرة علينا أبداً، ويوميا بتجى الكراتين المدعمة لأبناء المحافظة، وأخر إخطار وصلنى بـ 36 ألف كرتونة ويتم توزيعها على مستوى المحافظة".

وفيما يخص محافظة قنا، أجلت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مصنع للورق خلف مصنع السكر بمدينة نجع حمادي لحين استدعاء ممثلي الاستثمار والتخطيط لبحث هذا الأمر.


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