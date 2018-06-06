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الأربعاء، 06 يونيو 2018 07:24 م
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مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين يعلن تحرير امرأة وابنها من قبضة داعش بسوريا

الأربعاء، 06 يونيو 2018 06:13 م
مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين يعلن تحرير امرأة وابنها من قبضة داعش بسوريا سوريا
أ ش أ
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أعلن مدير مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين، اليوم الأربعاء، تحرير مختطفة إيزيدية مع ابنها من قبضة تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا.

وقال مدير شؤون المختطفين الإيزيديين حسين قائدى، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إنه "تم تحرير مختطفة إيزيدية وابنها من سوريا اليوم، مشيرا إلى أن عملية إنقاذ المختطفة تم بجهود حثيثة من قبل مكتب إنقاذ المختطفين التابع لمكتب رئيس الوزراء لحكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزانى".

أضاف أن "المختطفة الإيزيدية تبلغ من العمر 25 سنة وابنها 6 أعوام"، مؤكدا أنه حتى الآن تم إنقاذ 3302 إيزيدى وإيزيدية مختطف من قبضة داعش منذ سيطرة التنظيم على منطقة سنجار فى 2014".


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