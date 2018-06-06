مكافحة المخدرات تضبط عاطلا بحيازته عقاقير مخدرة وهيروين قبل ترويجها بالشرقية

ألقى ضباط مكافحة مخدرات بلبيس بالشرقية، اليوم، القبض على عاطل شهرته، السيد السويركي، قبل ترويج كمية من العقاقير المخدرة، ومخدر الحشيش، كان يعدها لبيعها فى عيد الفطر، وتم إحالته للنيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد عمرو علي، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس، برئاسة العميد مجدى سلامة، رئيس مكافحة مخدرات الشرقية، من ضبط " سيد م ح" شهرته السيد السويركي، 40 سنة عاطل، ومقيم الرويسات بلبيس، محكوم عليه فى القضية 154 جنايات أول العريش لسنة 2017 قتل عمد، عقوبة السجن المؤبد.

وتم ضبط بحوزته بندقية و9 طلقات و20 كيس بداخله 400 قرص كبتاجون، و750 جرام حشيش و4 لفافات بانجو تزن حوالى 10 كيلو ومبلغ مالي، والسيارة رقم "ط س ط 5487"، وتم ضبطه بالمدق الترابى المؤدى إلى جمعية العدلية خلف بنزيننة التعاون، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 27066 جنايات بلبيس.