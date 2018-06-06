مقتل 9 مدنيين فى مواجهات مسلحة بمدينة درنة الليبية

طرابلس (أ ش أ)

قال مصدر طبى فى مدينة درنة الليبية اليوم الأربعاء، إن 9 مدنيين قتلوا نتيجة المواجهات المسلحة التى دارت فى المدينة خلال اليومين الماضيين .

وأضاف المصدر الطبى الذى رفض ذكر اسمه - فى تصريحات خاصة لراديو (سوا) الأمريكى، أن "قوات الجيش الليبى التابعة للبرلمان أحرزت تقدما فى العمليات بمدينة درنة شرقى البلاد، وذلك خلال مواجهات مع ما يعرف ب(قوة حماية درنة)".

ومن جانبه، قال يحيى الأسطى مسئول الملف الأمنى بالمجلس المحلى لدرنة أن قوة حماية درنة تسيطر على معظم أحياء المدينة، وأن مستشفى درنة توقفت عن العمل بعد سقوط قذيفة هاون فى قسم الأشعة الخاص بها، داعيا إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين ووقف العمليات العسكرية بمدينة درنة .

وكانت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى ليبيا قد دعت إلى وقف العمليات القتالية لأغراض إنسانية بهدف دخول السلع الأساسية المنقذة للحياة إلى درنة لإتاحة الفرصة للأهالى لتخزين المؤن .