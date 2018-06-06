مقتل 7 أشخاص فى هجوم بأسلحة بيضاء بموزامبيق

(رويترز)

قالت الشرطة فى موزامبيق إن ستة رجال يحملون أسلحة بيضاء، قتلوا سبعة أشخاص على الأقل وأصابوا أربعة آخرين فى شمال البلاد قرب منطقة ذكرت تقارير أنها شهدت من قبل هجمات لمتشددين.

وجاء الهجوم فى منطقة ماكوميا فى إقليم كابو دلجادو يوم الإثنين بعد قطع رؤوس عشرة أشخاص على الأقل فى قرية قرب بلدة بالما بشمال البلاد فى أواخر مايو.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن وقوع سلسة هجمات نفذها إسلاميون متشددون منذ أكتوبر تشرين الأول عندما تعرضت مراكز للشرطة لهجمات فى شمال البلاد وهى منطقة تسكنها أغلبية مسلمة.

ولم تكن موزامبيق مركزا لنشاط المتشددين فى الماضى وتحجم الشرطة عن نسب الهجمات لمتشددين.

وقال إيناسيو دينا المتحدث باسم الشرطة لرويترز إن السلطات تتعقب الرجال المشتبه بهم فى الهجوم الأخير بهدف "تحييدهم".

وأضاف أن بعض سكان منطقة ماكوميا فروا من منازلهم عقب اندلاع العنف.