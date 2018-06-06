مقتل 4 مسلحين من بينهم قائد طالبانى فى غارة أمريكية وسط أفغانستان

كابول (أ ش أ)

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الأربعاء، عن مقتل ما لا يقل عن أربعة مسلحين من بينهم قائد محلى لجماعة طالبان وإصابة اثنين آخرين فى غارة جوية أمريكية فى مقاطعة ميدان وارداك بوسط أفغانستان.

وقال فيلق ثاندرس الـ203 التابع للجيش الأفغانى فى الجنوب الشرقى - فى بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - " أن الغارات الجوية استهدفت مناطق ادام وألسانج فى مقاطعة نيرخ وسط البلاد".

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، بما فى ذلك عناصر طالبان، على هذه الأنباء حتى الآن.