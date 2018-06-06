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الأربعاء، 06 يونيو 2018 09:49 ص
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مقتل 4 مسلحين من بينهم قائد طالبانى فى غارة أمريكية وسط أفغانستان

الأربعاء، 06 يونيو 2018 08:49 ص
مقتل 4 مسلحين من بينهم قائد طالبانى فى غارة أمريكية وسط أفغانستان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الأربعاء، عن مقتل ما لا يقل عن أربعة مسلحين من بينهم قائد محلى لجماعة طالبان وإصابة اثنين آخرين فى غارة جوية أمريكية فى مقاطعة ميدان وارداك بوسط أفغانستان.

وقال فيلق ثاندرس الـ203 التابع للجيش الأفغانى فى الجنوب الشرقى - فى بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - " أن الغارات الجوية استهدفت مناطق ادام وألسانج فى مقاطعة نيرخ وسط البلاد".

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، بما فى ذلك عناصر طالبان، على هذه الأنباء حتى الآن.

 


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