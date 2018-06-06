مقتل 3 مسلحين فى اشتباكات مع الجيش الهندى بإقليم كشمير

نيودلهى(أ ش أ)

لقى 3 مسلحون مصرعهم عقب قيام الجيش الهندى بإحباط محاولة تسلل على طول خط المراقبة فى مقاطعة "كوبوارا" بالشطر الهندى من إقليم "كشمير".

وذكرت قناة "دى دى نيوز" الهندية اليوم الأربعاء أن القوات الهندية اشتبهت فى بعض التحركات على طول خط المراقبة، الأمر الذى أدى إلى قيامها بإطلاق النيران واشتباكها مع المسلحين.. مشيرة إلى أنه تم العثور على 3 بنادق وأسلحة وذخيرة مع المسلحين القتلى.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".

ويقاتل المتمردون ضد الحكم الهندى منذ عام 1989 مطالبين بتوحيد منطقة الهيمالايا تحت الحكم الباكستانى أو كدولة مستقلة.. كما أن معظم الأشخاص فى الجزء الذى تحكمه الهند من إقليم "كشمير" يدعمون المتمردين.