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الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:29 م
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مقتل وإصابة 8 ضباط شرطة فى انفجار بشرق كينيا

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:26 م
مقتل وإصابة 8 ضباط شرطة فى انفجار بشرق كينيا الشرطة الكينية
أ ش أ
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أعلن مسئول كينى اليوم الأربعاء مقتل 5 ضباط شرطة وإصابة ثلاثة آخرين إثر انفجار قنبلة بشاحنتهم قرب الحدود الصومالية.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن هذا الانفجار وقع صباح اليوم بمدينة "غاريسا" فى شرقى البلاد.

وقال "محمد صالح" المنسق الإقليمى للمنطقة الشمالية الشرقية إن الضباط الذين ينتمون للجناح شبه العسكرى للشرطة الكينية المعروف باسم "وحدة الخدمات العامة " كانوا فى دورية عندما تعرضوا لهذا الهجوم.

ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الحادث، لكن المشتبه به الأول فى هذا الهجوم هو حركة "الشباب" الإرهابية - حركة مرتبطة بتنظيم القاعدة - التى تتمركز فى الصومال ، وتعهدت بالانتقام من تواجد قوات كينية فى الصومال.

يذكر أن كينيا أرسلت قوات إلى الصومال عام 2011 لمساعدة حكومة البلاد ضد حركة الشباب.

 

 


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