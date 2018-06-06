مقتل وإصابة 4 أشخاص على الأقل فى انفجار بمركز لتسجيل الناخبين بأفغانستان

أ ش أ

قال مسئولون محليون أفغان إن شخصين على الأقل قتلا بينهما رئيس مركز لتسجيل الناخبين؛ جراء انفجار وقع فى إقليم بغلان شمالى البلاد.

وأضاف المسئولون -فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية- إن الانفجار وقع فى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت أفغانستان على أطراف مدينة بولى خمرى.

ومن جانبه، أكد ذبيح الله شجاع المتحدث باسم شرطة إقليم بغلان وقوع الانفجار وقال إن شخصين على الأقل قتلا بينما أصيب اثنان آخران فى الانفجار.

وأضاف شجاع أن رئيس مركز تسجيل الناخبين كان من بين القتلى.

ولم تعلن أى جماعة حتى الآن بينها طالبان مسؤوليتها عن الحادث.

ويأتى ذلك تزامنًا مع تنفيذ الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية العديد من مثل هذه الهجمات التى استهدفت مراكز تسجيل الناخبين فى أنحاء أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة.