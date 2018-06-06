مقتل مزارع وإصابة 3 بطلقات نارية فى مشاجرة بين عائلتين بأبوتشت

لقى مزارع حتفه فيما أصيب 3 آخرين، إثر تلقيهم طلقات نارية فى مشاجرة بين عائلتين بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

تلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، بين أبناء عمومة، بقرية الحسينات، بدأت بمشادة كلامية، تطورت إلى استخدام الأعيرة النارية، وأسفرت عن مصرع "محمود محمد مطاوع" 67 عاما، وإصابة "حسن فؤاد حسن" 32 عاما، و"محمود خالد عبد العاطى" 48 عاما، و"علوى لطفى حسن" 55 سنة، بعد إصابتهم بطلقات نارية.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.