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مقتل عامل على يد 3 من جيرانه بسبب لهو الأطفال بأبو كبير بالشرقية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 03:11 م
مقتل عامل على يد 3 من جيرانه بسبب لهو الأطفال بأبو كبير بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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لقى عامل مصرعه بجرح نافذ بالصدر، على يد 3 من جيرانه بعزبة الخانية مركز أبوكبير بالشرقية، وتم القبض على الجناة، وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "على عبد الظاهر سليم" 25 سنة عامل عادى، ومقيم أبو كبير، لمستشفى الأحرار مصابا بجرح نافذ بالصدر، وتوفى فور وصوله متأثرا بإصابته.

 

وتبين من التحقيقات التى أشرف عليها، الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث أبوكبير، برئاسة المقدم شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشمال، وتبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وجيرانه بسبب لهو الأطفال، قام على أثرها كل من "عبد الله س م م" 24 فران، و"محمد س" و34 فران و"إسماعيل م" 19 فران مقيمين، عزبة الخانيه، التابعة لمنشية صديقى أبوكبير، بسبب لهو الأطفال والجيرة، وتم القبض على المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24296.

 
 

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