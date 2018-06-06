مصر للطيران تسير 19 رحلة إضافية شارتر لنقل 3000 مشجع إلى روسيا

أعلن صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أنه سيتم تشغيل 19 رحلة إضافية لنقل ما يقرب من 3000 مشجع إلى روسيا لمؤازرة المنتخب الوطنى فى مباريات كأس العالم على أن تبدأ هذه الرحلات اعتبارا من يوم 10 يونيو فى مرحلة الذهاب ويوم 28 يونيو فى مرحلة العودة.

وأضاف صفوت مسلم فى تصريحات صحفية، اليوم، الأربعاء، أنه سيتم توفير جميع التسهيلات اللازمة لنقل المشجعين كون مصر للطيران الناقل الرسمى للمشجع والمنتخب المصرى باستخدام أحدث طرازاتها التى تتمتع بأعلى مستويات الرفاهية، وذلك فى إطار الدور القومى الذى تقوم به الشركة الوطنية فى دعم ورعاية جميع الأندية والمنتخبات المصرية المشاركة فى البطولات الدولية فى مختلف الألعاب الرياضية، وسوف تهبط الرحلات الشارتر فى المطارات التى ستشهد مباريات كأس العالم وهى مطار جروزنى الدولى، ومطار كولتسوفو الدولى، ومطار بولكوفو الدولى، ومطار فولجوجراد الدولى، ومطار دوموديدوفو الدولى.

وأوضح مسلم أن هذه الرحلات الإضافية شارتر بخلاف الرحلات المنتظمة التى تسيرها الشركة، حيث تسير 3 رحلات أسبوعيا إلى مطار روسيا الدولى أيام الأحد والثلاثاء والخميس، كما تدرس الشركة تكثيف الرحلات الإضافية فى حال تأهل المنتخب وزيادة الطلب من جانب المشجعين المصريين الراغبين فى مؤازرته فى هذا المحفل الرياضى الدولى.