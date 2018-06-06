مصر للطيران: بدء عودة معتمرى شهر رمضان من الأراضى المقدسة الثلاثاء المقبل

قالت مصادر بالشركة الوطنية مصر للطيران، أنه من المقرر أن تبدأ الشركة الجوي لعودة معتمري شهر رمضان من الأراضي المقدسة الثلاثاء المقبل.

وأضافت المصادر أن مرحلة العودة ستشهد كثافة في التشغيل حيث من المخطط أن متوسط رحلات العودة ما يقرب من 25 رحلة يوميًا، أى بإجمالى 450 رحلة جوية خلال الفترة من 12 وحتى 30 يونيو الجارى، وذلك إلى مطارات القاهرة والأقصر وبرج العرب بالإسكندرية.

كانت الشركة الوطنية مصر للطيران تمكنت من نقل ما يقرب من 45 الف معتمر إلى مطارى جدة والمدينة المنورة على متن 450 رحلة جوية فى مرحلة الذهاب.