video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:00 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر للطيران: بدء عودة معتمرى شهر رمضان من الأراضى المقدسة الثلاثاء المقبل

الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:36 ص
مصر للطيران: بدء عودة معتمرى شهر رمضان من الأراضى المقدسة الثلاثاء المقبل مصر للطيران - ارشيفية
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
قالت مصادر بالشركة الوطنية مصر للطيران، أنه من المقرر أن تبدأ الشركة الجوي لعودة معتمري شهر رمضان من الأراضي المقدسة الثلاثاء المقبل.
 
وأضافت المصادر أن مرحلة العودة ستشهد كثافة في التشغيل حيث من المخطط أن متوسط رحلات العودة ما يقرب من 25 رحلة يوميًا، أى بإجمالى 450 رحلة جوية خلال الفترة من 12 وحتى 30 يونيو الجارى، وذلك إلى مطارات القاهرة والأقصر وبرج العرب بالإسكندرية.
 
كانت الشركة الوطنية مصر للطيران تمكنت من نقل ما يقرب من 45 الف معتمر إلى مطارى جدة والمدينة المنورة على متن 450 رحلة جوية فى مرحلة الذهاب.
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إلغاء إقلاع 3 رحلات إضافية للخطوط السعودية بمطار القاهرة

مصر للطيران تطرح أحدث عروضها على العديد من الوجهات.. تعرف عليها

مصر للطيران

معتمري شهر رمضان

الأراضي المقدسة

عمرة رمضان




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة