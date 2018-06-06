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الأربعاء، 06 يونيو 2018 06:51 م
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مصر تشارك فى اجتماعات الدورة 44 للمركز الإفريقى للإدارة العمالية "أرلاك"

الأربعاء، 06 يونيو 2018 05:03 م
مصر تشارك فى اجتماعات الدورة 44 للمركز الإفريقى للإدارة العمالية "أرلاك" محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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شارك وفد مصر فى الدورة (107) لمؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة بجنيف، برئاسة السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، فى اجتماعات الدورة 44 لمجلس إدارة المركز الإفريقى الإقليمى للإدارة العمالية "أرلاك"، التى عقدت على هامش المؤتمر بمقر منظمة العمل الدولية.

وقد ناقش وزراء العمل بالدول الأعضاء برنامج وميزانية المركز لعام 2019 ، وتعين مدير جديد للمركز، ومكان انعقاد اجتماع مجلس الإدارة القادم ، حيث تم الاتفاق على انعقاده فى زيمبابوى بفبراير 2019.

ويذكر أن المركز معنى بمساعدة الدول الأعضاء لتحسين أداء أدوارهم.


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