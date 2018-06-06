"مصر الخير" تعلن دعم المستشفيات الحكومية والجامعية بالأجهزة الطبية لخدمة المرضى

كتب مدحت وهبة

أعلنت مؤسسة مصر الخير، عن وجود العديد من المستشفيات التى تستقبل ملايين المصريين سنوياً وذات إمكانيات بسيطة، وأن هذه المستشفيات لم ترفض حالة مرضية تحتاج العلاج طالما توفر مكانًا بداخلها، وإنما تحتاج إلى التطوير والدعم والنهوض بخدماتها الصحية ومرافقها حتى تستمر فى تقديم خدماتها لجميع المصريين.

وأضافت المؤسسة، أن قطاع الصحة دعم كيانات طبية كبيرة حكومية وجامعية تقوم بتقديم الخدمات الصحية لملايين المصريين سنوياً، حيث توفر المؤسسة الدعم بمختلف أشكاله لأكثر من 60 مستشفى حكومى وجامعى فى جميع أنحاء مصر، ومن أبرز المستشفيات التى تقوم مؤسسة مصر الخير بدعمها هى مستشفى الشاطبى الجامعى للأطفال بالإسكندرية، حيث تم تطوير للدور الثالث قسم الباطنة وأمراض الدم، وتجهيز وفرش طبى للدور الثالث بـ62 سريرًا داخليًا ومشتملاتها، وكذلك دعم قسم أمراض الصدر بشراء جهاز منظار رئوى.

كما تم دعم مركز أورام الفيوم بشراء جهاز معجل خطى للعلاج الإشعاعى لعلاج مرضى السرطان، والمساهمة فى العلاج الكيماوى، وكذلك المساهمة فى شراء جهاز القسطرة للأشعة التداخلية، إضافة إلى المشاركة فى بناء مستشفى جراحة الأورام التابعة للجمعية، والمساهمة أيضًا فى تجهيز المستشفى، كما تم دعم وحدة مصر الخير والشوربجى للغسيل الكلوى بالبحيرة من خلال إنشاء مركز غسيل كلوى لخدمة مرضى الفشل الكلوى بمحافظة البحيرة، وتقديم أكثر من 13000 خدمة غسيل كلوى لأكثر من 1000 مريض سنويا من خدمات مجانية متميزة ذات كفاءة طبية عالية.

وأوضحت مؤسسة مصر الخير، أنه تم دعم أيضًا مستشفى أحمد شوقى لطب المسنين بعين شمس من خلال المساهمة فى الإنشاءات وتجهيز وفرش المستشفى طبيا، إضافة إلى دعم مستشفى الطوارئ والحروق الجامعى بالقصر العينى ودعم مستشفى الطوارئ للجراحات والحروق بشراء جهاز أشعه تليفزيونية وجهاز أشعة لقسم الحوادث والحروق، كما تم دعم مستشفى كوم أمبو المركزى بأسوان وإعادة تشغيل 65 ماكينة غسيل كلوى بعد توقفها تماما بشراء وحدة معالجه مياه جديدة وذلك لضمان تقديم اكثر من 60 الف خدمة غسيل كلوى فى العام، وكذلك دعم مستشفى الجزام التابعة لوزارة صحة بالقليوبية من خلال شراء أحدث أجهزة طبية لعمليات الرمد بالمستشفى وتقليل نسبة حدوث فقدان النظر للمرضى.

وأشارت المؤسسة إلى دعم مستشفى الحسين الجامعى بالقاهرة من خلال شراء مستهلكات ومستلزمات لبنك الدم لضمان استمرار العمليات الجراحية بالمستشفى، وقد تم الوقوف بجانب المستشفى فى احداث الروضه ودعم مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحى بأكثر من 10 ماكينات غسيل كلوى و25 كرسى غسيل كلوى، إضافة إلى مستشفيات أبو الريش الجامعية للأطفال (وحدة زرع النخاع) بالقاهرة، حيث تدعم المؤسسة وحدة زرع النخاع بمستشفى أبو الريش من شراء جهاز فصل الخلايا والأدوية اللازمة لحالات زرع النخاع مع دعم مستشفى كفر الزيات العام بالغربية عن طريق إعادة تشغيل وحدة الحضانات بالمستشفى بعد توقفها بشراء أجهزة حضانات للأطفال، كما تم دعم مستشفى تلراك المركزى بالشرقية من خلال إعادة تشغيل وحدة الكلى بعد توقفها تماما بشراء وإصلاح عدد 12 ماكينة غسيل لتقديم أكثر من 10000 خدمة غسيل كلوى بالعام.

جدير بالذكر أن مؤسسة مصر الخير هى مؤسسة أهلية غير هادفة للربح مشهرة تحت رقم 555 لعام 2007 طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002، وتهدف إلى خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصرى من أجل العودة للحياة الكريمة فى جميع ربوع مصر وتحويل الإنسان المصرى من العدم إلى الكفاف ومن الكفاف إلى الكفاية ومن الكفاية إلى الكفاءة حتى يكون الإنسان قادرًا على المساهمة الإيجابية فى مجتمع تكافلى ينمو ذاتيًا، وذلك من خلال العمل فى ستة قطاعات للتنمية؛ وهى الصحة والتعليم والبحث العلمى والتكافل الاجتماعى ومناحى الحياة والتنمية المتكاملة، وفى هذا الإطار تسعى مؤسسة مصر الخير لتقديم مشروعاتها للمستحقين فى كل محافظات مصر بالتركيز على الصعيد والمناطق النائية والحدودية من خلال 183 مشروعًا، وقامت مصر الخير من خلال تطبيق الطرق العلمية فى تقديم أكثر من 34 مليون خدمة خلال 11 سنة تم تقديمهم من خلال 6 قطاعات مختلفة تلبى كافة الاحتياجات الإنسانية.



مصر الخير



مصر الخير



مصر الخير



مصر الخير