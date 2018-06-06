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مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى تصادم سيارتين على زراعى بنى سويف

الأربعاء، 06 يونيو 2018 09:46 م
مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى تصادم سيارتين على زراعى بنى سويف حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى
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لقى مساء اليوم 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون فى تصادم سيارة نقل مع أخرى ربع نقل على الطريق الزراعى القاهرة – أسوان، بين قريتى صفط ميدوم وأطواب بزمام مركز  الواسطى.

 

ونقلت سيارات الإسعاف الوفيات والمصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى وتحرر محضر بالواقعة.

 

والمتوفين هم سحر محمد حسن إبراهيم 28 سنة تقيم العياط، وشيماء محمود محمد عتريس 17 سنة، الرقة، ومحمد إبراهيم محمد 51 سنة، العياط، وحمدى رفعت محمد 40 سنة، جرزا، والمصابون هم ياسر درديرى عبد العليم 31 سنة، يقيم أفوة بالواسطى، وأحمد محمد عمرو، 37 سنة، الرقة، وزينب محمد قياتى 45 سنة، الرقة.


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