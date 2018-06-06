مصرع 4 أشخاص وإصابة ثلاثة فى حادث تصادم سيارتين فى بنى سويف

لقى أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرين، فى حادث تصادم سيارة نقل مع آخرى ربع نقل "ركاب" على الطريق الزراعى أمام قرية أطواب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف .

تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مع آخرى ربع نقل "ركاب" بالطريق الزراعى بمركز الواسطى.

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف بنى سويف، بـ4 سيارات إلى محل الواقعة، وتم نقل الأربعة جثث إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى، و3 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى، لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.