مصرع مسعف فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

لقى مسعف مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارة نقل محملة بالمواد البترولية بسيارة إسعاف كان يستقلها بالقرب من قرية بنى حسين التابعة لمركز أسيوط.

كان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، تلقى اخطارا من غرفة عمليات النجدة، تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالمواد البترولية وسيارة إسعاف بقرية بنى حسين دائرة مركز أسيوط.

وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة إسعاف رقم (ف.ه.د-962) بأخرى نقل محملة بالمواد البترولية، مما نتج عنها مصرع قائد سيارة الإسعاف "عمرو.ح" مسعف أثناء عودته من مأمورية نقل أحد المرضى إلى مستشفى أسيوط الجامعى. تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.