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مصرع شخص وفقدان 6 آخرين فى انهيار أرضى قرب منجم بالمكسيك

الأربعاء، 06 يونيو 2018 06:07 ص
مصرع شخص وفقدان 6 آخرين فى انهيار أرضى قرب منجم بالمكسيك انهيار أرضى - أرشيفية
(أ ف ب)
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قتل شخص ولا يزال ستة آخرون فى عداد المفقودين إثر انهيار أرضى وقع قرب منجم فى شمال المكسيك ونجم عن تصدّع سور تجمع خلفه النفايات التى تستخرج من المنجم، وفق ما أعلنت السلطات.

ووقع الحادث فى منجم ريو تنتو فى منطقة اوريكى بولاية شيواوا، وقال حاكم الولاية خافيير كورال إن فرق الإنقاذ انتشلت جثة القتيل الذى لم يتم الكشف عن هويته فى حين يواصل حوالى 150 مسعفا جهودهم للعثور على المفقودين الستة فى منطقة تمتد بطول 12 كلم.

وأضاف أن الحادث أسفر أيضا عن اصابة عاملين فى المنجم بجروح نقلا على أثرها إلى أحد مستشفيات عاصمة الولاية.

وعلى الرغم من اسمه إلا أن المنجم لا يبدو مرتبطا بشركة المناجم الإنجليزية الأسترالية العملاقة "ريو تنتو" التى لا يذكر موقعها الإلكترونى أنها تمارس أى نشاط فى المكسيك.

وبحسب السلطات فإن خبراء من وزارة البيئة ومن الحكومة الفدرالية سيصلون إلى مكان الحادث لتقيم اضراره المحتملة على البيئة.

 

 

       

 


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